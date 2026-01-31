تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة لمنتخب مصر الوطني لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة والرابعة على التوالي.



وقال الرئيس السيسي: "أهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة والرابعة على التوالي، في إنجاز يعكس روح العزيمة والإصرار، ويؤكد مكانة مصر بين عظماء اللعبة قارياً وعالميًا.



وتابع: "فخور بكم، وأدعو الله أن يديم الانتصارات والانجازات للرياضة المصرية لإسعاد شعبنا العظيم