فخور بكم.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد فوزه بكأس أفريقيا لكرة اليد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

06:12 م 31/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة لمنتخب مصر الوطني لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة والرابعة على التوالي.


وقال الرئيس السيسي: "أهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد على إنجازه الكبير بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة والرابعة على التوالي، في إنجاز يعكس روح العزيمة والإصرار، ويؤكد مكانة مصر بين عظماء اللعبة قارياً وعالميًا.


وتابع: "فخور بكم، وأدعو الله أن يديم الانتصارات والانجازات للرياضة المصرية لإسعاد شعبنا العظيم

منتخب مصر لليد الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي

