مطار شرم الشيخ يستقبل 156 ألف سائح على متن 1033 رحلة في أسبوع

كتب : مصراوي

08:04 م 31/01/2026
    مطار شرم الشيخ
    مطار شرم الشيخ
    مطار شرم الشيخ الدولي

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد مطار شرم الشيخ الدولي، نشاطًا في الحركة الجوية خلال الأسبوع الماضي، تزامنا مع ذروة الموسم السياحي الشتوي، بما يعكس ارتفاع معدلات التشغيل على الرحلات الدولية والداخلية سواء وصولا أو مغادرة.

واستقبل المطار خلال أسبوع 1033 رحلة جوية، بإجمالي حركة ركاب بلغت 156,117 راكبا، مع تصدر جنسيات الروس، الإيطاليين، الإنجليز، البولنديين، والكازاخستانيين لقائمة الجنسيات الأكثر ترددًا على المطار، مع استمرار توافد الرحلات خلال الموسم السياحي الشتوي.

وأكد بيان وزارة الطيران المدني، أن هذا الأداء يعكس كفاءة منظومة التشغيل بالمطار، في ضوء المتابعة المستمرة من الوزارة، والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالمطار، إلى جانب جهود فرق العلاقات العامة في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للركاب، بما يواكب متطلبات ذروة الموسم السياحي الشتوي، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والأمن وجودة الخدمات.

مطار شرم الشيخ حركة السائحين جنوب سيناء

