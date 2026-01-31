إعلان

ليبيا.. الجيش يستعيد السيطرة على معبر حدودي قرب النيجر

كتب : مصراوي

07:56 م 31/01/2026

الجيش الليبي

كتب- محمود الطوخي

أفادت تقارير إعلامية، السبت، بأن قوات الجيش الليبي استعادت السيطرة على معبر التوم الحدودي بين ليبيا والنيجر عقب ساعات من فقدانها السيطرة عليه في هجوم مفاجئ نفذه مسلحون وصفوا أنفسهم بأنهم ثوار الجنوب.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام ليبية، ان عناصر مسلحة جنوبي البلاد أعلنت سيطرتها على جميع المنافذ الرئيسية مع النيجر.

وأشارت إلى وقوع اشتباكات بين قوات الجيش الليبي والعناصر المسلحة وصلت إلى قرب الحدود الليبية مع تشاد.

وأكدت تقارير إعلامية، عودة الاستقرار إلى المنطقة بعد تدخل الجيش حيث عملت قواته على تأمين المعبر ومنع الخروقات الأمنية.

الجيش الليبي ليبيا النيجر

