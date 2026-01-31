إعلان

سعيد حسن يسترد مقعد نقيب محامي السويس بعد فوزه في انتخابات 2026

كتب : حسام الدين أحمد

07:49 م 31/01/2026

نقابة المحامين في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

حسم المحامي سعيد حسن، نقيب المحامين السابق، معركة مقعد النقيب بفرعية السويس، في الانتخابات التي أجريت اليوم السبت، ليعود إلى منصبه مجدداً بعد فوز ساحق على منافسه النقيب الحالي.

وشهدت الجولة منافسة ثنائية قوية بين أشرف فاروق (النقيب الحالي) وسعيد حسن (النقيب السابق)، قبل أن تعلن لجان الفرز حسم الأخير للمقعد بفارق يقترب من 500 صوت، وهي كتلة تصويتية كبيرة تعكس رغبة الجمعية العمومية في التغيير.

جرت الانتخابات لاختيار النقيب و8 أعضاء للمجلس، وسط إقبال من الكتلة التصويتية لمحكمتي السويس والأربعين والتي تقدر بنحو 3000 محامٍ.

وتوزعت خريطة المرشحين كالتالي:

مقعد الشباب: تنافس عليه 4 مرشحين (يفوز به الأعلى أصواتاً).

مقاعد العضوية: تنافس 18 محامياً (9 عن محكمة الأربعين، و9 عن محكمة السويس).

أوضح مصدر مسؤول بالنقابة، أن نظام التصويت يضمن تمثيلاً للمحاكم الجزئية، حيث يُخصص مقعد للأعلى أصواتاً في "محكمة الأربعين" ومقعد آخر للأعلى في "محكمة السويس"، بينما تُوزع المقاعد الخمسة المتبقية للأعلى أصواتاً من بين كافة المرشحين المتبقين في المحكمتين معاً، بغض النظر عن تبعيتهم، وصولاً لاكتمال نصاب المجلس بـ 8 أعضاء بالإضافة إلى النقيب.

السويس نقيب المحامين السابق المحامي سعيد حسن نقيب محامي السويس

