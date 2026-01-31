إعلان

السيطرة على حريق بمخبز آلي في الأقصر وإصابة 5 أشخاص

كتب : مصراوي

07:35 م 31/01/2026

أرشيفية

الأقصر – محمد محروس:
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء السبت، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز آلي لإنتاج الخبز السياحي بمنطقة شرق السكة الحديد، دون امتداده إلى العقارات السكنية أو المحال المجاورة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المخبز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ6 سيارات إلى موقع الحادث للتعامل السريع مع الموقف.

وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص من العاملين بالمخبز، بينهم مالك المنشأة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى المجمع الطبي الدولي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية أن إحدى الحالات تخضع للرعاية المركزة نظرًا لخطورة إصابتها، بينما استقرت الحالة الصحية لباقي المصابين.

وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإجراء أعمال التبريد اللازمة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

حريق مخبز الأقصر

