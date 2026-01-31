فرص عمل وصادرات بالملايين.. ماذا تعرف عن مصنع الجيزة للملابس بالمنيا؟

طلاب طور سيناء يتوجهون إلى القاهرة للمشاركة في مسابقة أوائل الطلاب (صور)

المنيا - جمال محمد:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مصنع الجيزة للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية في المنيا الجديدة، وذلك ضمن جولته لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

ويرصد "مصراوي" أبرز 9 معلومات عن مصنع الجيزة للملابس الجاهزة:

1- يقع مصنع الجيزة للملابس الجاهزة داخل المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، ويُعد من أبرز مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في صعيد مصر.

2- يضم المصنع حاليًا 45 خط إنتاج تعمل في مجالات القص، والسرفلة، والخياطة، والتجهيز النهائي.

3- يعمل بالمصنع نحو 2200 عامل من أبناء الصعيد، في إطار دعم جهود الدولة لتوفير فرص العمل بالمحافظات.

4- تصل الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع إلى نحو 800 ألف قطعة ملابس جاهزة شهريًا، مخصصة بالكامل للتصدير.

5- تُقدَّر قيمة صادرات المصنع بنحو 4 ملايين دولار شهريًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.

6- بدأت الشركة نشاطها في مايو 2018 بعدد 10 خطوط إنتاج فقط، وبطاقة تشغيل بلغت ألف عامل، وبإنتاج شهري قدره 250 ألف قطعة.

7- من المقرر افتتاح المصنع الثالث في أكتوبر المقبل، على أن يبدأ تشغيل المصنع الرابع في أكتوبر 2027، والمصنع الخامس في أكتوبر 2028.

8- من المتوقع أن ترتفع أعداد العمالة إلى نحو 7 آلاف عامل خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع زيادة حجم الصادرات لتقترب من 150 مليون دولار سنويًا.

9- توجد شراكة بين شركة الجيزة لتنمية الصعيد وشركة جولدن أفينيو الفيتنامية بنسبة 50% لكل طرف، وتستهدف الشراكة رفع الطاقة الإنتاجية، مع تحقيق صادرات شهرية تصل إلى 4 ملايين دولار.