الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو أمام يانج أفريكانز

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد سيد زيزو خلال مشاركته في مباراة يانج أفريكانز التنزاني اليوم.

وقال جاب الله، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "زيزو تعرض لإجهاد بسيط في عضلة السمانة خلال مشاركته أمام يانج أفريكانز، واللاعب سيخضع لفحص طبي قبل المشاركة في المران الجماعي عقب العودة للقاهرة".

وكان أحمد سيد زيزو شارك أساسيا في مباراة الفريق اليوم أمام يانج أفريكانز، قبل أن يتم استبداله في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي حاليا، صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط ويليه يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

