مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 4
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 1
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو أمام يانج أفريكانز

كتب : يوسف محمد

06:49 م 31/01/2026 تعديل في 07:15 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زيزو (4)
  • عرض 10 صورة
    زيزو (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو (5)
  • عرض 10 صورة
    زيزو مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو من مران منتخب مصر (1)
  • عرض 10 صورة
    زيزو في مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 10 صورة
    زيزو وناشئي الجيش الملكي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد سيد زيزو خلال مشاركته في مباراة يانج أفريكانز التنزاني اليوم.

وقال جاب الله، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "زيزو تعرض لإجهاد بسيط في عضلة السمانة خلال مشاركته أمام يانج أفريكانز، واللاعب سيخضع لفحص طبي قبل المشاركة في المران الجماعي عقب العودة للقاهرة".

وكان أحمد سيد زيزو شارك أساسيا في مباراة الفريق اليوم أمام يانج أفريكانز، قبل أن يتم استبداله في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي حاليا، صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط ويليه يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

أقرأ أيضًا:

بطريقة كوميدية.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة إبراهيم فايق

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو النادي الأهلي الأهلي ويانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
علاقات

من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو أمام يانج أفريكانز
رياضة محلية

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو أمام يانج أفريكانز
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
زووم

"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل
أخبار مصر

مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل

سر "الشيخوخة الخارقة".. دراسة تكشف أسباب احتفاظ بعض كبار السن بقدرات عقلية
علوم

سر "الشيخوخة الخارقة".. دراسة تكشف أسباب احتفاظ بعض كبار السن بقدرات عقلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة