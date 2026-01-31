إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لاصطحاب سيدة بالقوة في القاهرة

كتب : مصراوي

07:23 م 31/01/2026

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لاصطحاب سيدة بالقوة في

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت وزارة الداخلية عن كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص باصطحاب سيدة بالقوة داخل سيارة بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى شخصين وسيدة، زوجة شقيق أحدهما، قاما باصطحاب نجلة السيدة، المقيمة بمحافظة بني سويف، عنوة بعد أن تركت مسكن أهليتها بتاريخ 25 من الشهر الجاري بسبب خلافات أسرية.

وعقب اكتشافهم تواجدها بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة البساتين، أعادوا السيدة بالقوة كما ظهر في مقطع الفيديو. واستدعاء المتغيبة أكّد صحة ما جاء بالفحص.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

