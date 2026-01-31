مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2026.. أبرزها مكافأة شهرية

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب القبول للدفعة الجديدة في معاهد معاوني الأمن 2026، مؤكدة أن الالتحاق بالمعهد يمنح الطلاب مجموعة من المزايا التعليمية والمالية والصحية طوال فترة الدراسة وبعد التخرج.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المزايا تشمل:

-مكافأة شهرية للطلاب المقبولين طوال فترة الدراسة بالمعهد.

-تحمل الدولة نفقات التعليم والإعاشة لجميع الطلاب المقبولين.

-الخدمات الصحية والتأمين الطبي وفق قواعد التأمين الصحي للطلاب.

-الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بعد التخرج.

-الحصول على دبلوم شرطي فني يعادل الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات.

-الاستفادة من النظام العلاجي وفق القواعد المقررة لهيئة الشرطة بعد التخرج.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يكون اعتبارًا من يوم السبت 7 فبراير وحتى يوم الإثنين 23 مارس 2026، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة www.moi.gov.eg.