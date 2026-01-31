محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال اللجنة العليا للمشروعات

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة العليا للمشروعات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يجري تطويرها ورفع كفاءتها؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

حضر الاجتماع: المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، معاوني محافظ الإسماعيلية (الشئون الهندسية، والصيانة، والشئون القانونية، والشئون الاقتصادية)، ومديري إدارات (الشئون المالية والإدارية، الشئون القانونية، المكتب الفني، الموارد البشرية، الحوكمة والمراجعة الداخلية، ووحدة الإيرادات، مشروع النورس، مشروع نادي الشجرة) بالمحافظة.

استهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن المحافظة تهدف لتعظيم مواردها؛ لتوفير مصادر مالية كافية، لتمويل أعمال تطوير ورفع كفاءة كافة المشروعات التابعة لها، والصرف عليها دون المساس بالموازنة العامة، مما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يجري تطويرها ورفع كفاءتها، ومنها مشروع النورس ونادي الشجرة.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من كافة اللوائح المنظمة للمشروعات لضمان تحقيق أعلى استفادة مرجوة منها، بما يعظم من العائد المحقق منها وبما يتماشى مع القوانين المنظمة وبما يعود على المحافظة بالنفع.

وفي ختام الاجتماع، شدد "أكرم" على متابعة سير العمل بكافة المشروعات بشكل أسبوعي، وعرض معدلات الأداء ونسب الإنجاز عليه، ومتابعة مجالس ولجان إدارتها في كافة مراحل العمل (التخطيط، التنفيذ، المتابعة، والتقييم)، مما يسهم في الحفاظ على موارد المحافظة وتعظيم عائداتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الإسماعيلي.