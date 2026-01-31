إعلان

استعدادًا لشهر رمضان.. أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة لنظافة المساجد

كتب : رضا السيد

07:32 م 31/01/2026
جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، حملة نظافة موسعة، اليوم السبت، بالمساجد استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى تنظيف وتعقيم وتطهير بعض المساجد على مستوى المحافظة، ومن المقرر أن تستمر الحملة يوميًا، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وحرصًا على توفير الأجواء الإيمانية والصحية الملائمة للمصلين خلال الشهر الكريم.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الحملة تضمنت أعمال النظافة الشاملة للمساجد ومرافقها، إلى جانب تعقيم وتطهير أرضيات المساجد، ودورات المياه، وأماكن الوضوء، بما يضمن الحفاظ على سلامة رواد بيوت الله، ويعكس الاهتمام المستمر بتهيئة المساجد على الوجه اللائق.

وأشار إلى أن هذه الجهود ضمن خطة وزارة الأوقاف للعناية بالمساجد ورفع كفاءتها، وتأكيدًا على دورها الدعوي والمجتمعي، واستعدادها الكامل لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

