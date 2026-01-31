إعلان

متهمة بالسب والتشهير.. قرار عاجل من المحكمة بشأن "ابنة مبارك" المزعومة

كتب : محمد البدري , محمد عامر

04:29 م 31/01/2026 تعديل في 04:32 م

ابنة مبارك

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، بحبس "مروة.ي" المعروفة باسم "ابنة مبارك" المزعومة، لمدة 6 أشهر مع الشغل، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، في قضية السب والقذف والتشهير برجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسين أحمد علي، وخالد عبد السلام أصلان، ومحمد عصام فؤاد، وسكرتارية محمد عبد الحفيظ محمد وعبدالله سعيد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة، عبر حسابها على منصة "تيك توك"، نشرت عبارات وألفاظًا خادشة للشرف ضد المجني عليه، وهو رجل أعمال من إحدى الدول العربية، ما اعتُبر مساسًا بحرمته وانتهاكًا لخصوصياته، إلى جانب إزعاجه ومضايقته عبر استخدام وسائل الاتصالات.

وبعد العرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال، أحالت النيابة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت الحكم المشار إليه.

المحكمة الاقتصادية ابنة مبارك محافظة الإسكندرية

