انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهدت قرية الشيخ مسعود التابعة لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، انهيارًا جزئيًا بمنزل مكون من ثلاثة طوابق، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن عبدالعزيز، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع انهيار جزئي بمنزل قديم بناحية قرية الشيخ مسعود بدائرة مركز طهطا.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث انهيار جزئي بالدور الأرضي من الجهة الغربية لمنزل قديم، ملك المواطن سيد أحمد محمد أحمد، ويقع بناحية قرية الشيخ مسعود التابعة لمجلس قروي الصفيحة. ويتكون المنزل من ثلاثة طوابق، ومبني بالطوب الأحمر والطين، ومسقوف بالجريد والفلاق.

ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث جرى إخلاء المنزل لوجود مكان بديل للسكان، كما تم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من قبل المختصين بالوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.