رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل"علي كلاي" والعوضي يعلق

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان أحمد العوضي، عن البوستر الرسمي لمسلسل "علي كلاي" الذي يخوض من خلاله المنافسة بموسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي، بوستر العمل الذي عليه أبطاله، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "علي كلاي.. نجاح دباح كساح إن شاء الله".

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.