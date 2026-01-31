إعلان

رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل"علي كلاي" والعوضي يعلق

كتب : نوران أسامة

03:55 م 31/01/2026

أحمد العوضي في كواليس علي كلاي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان أحمد العوضي، عن البوستر الرسمي لمسلسل "علي كلاي" الذي يخوض من خلاله المنافسة بموسم دراما رمضان 2026.

ونشر العوضي، بوستر العمل الذي عليه أبطاله، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "علي كلاي.. نجاح دباح كساح إن شاء الله".

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يدخل عالم الحلبة ويحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

علي كلاي

أحمد العوضي مسلسل علي كلاي رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"
الأرصاد: الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية نهارًا وبرودة تصل لـ 8 درجات
أخبار مصر

الأرصاد: الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية نهارًا وبرودة تصل لـ 8 درجات
رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل"علي كلاي" والعوضي يعلق
زووم

رمضان 2026.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل"علي كلاي" والعوضي يعلق
النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
حوادث وقضايا

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لـ"محمد آل باتشينو" بتهمة بث فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لـ"محمد آل باتشينو" بتهمة بث فيديوهات خادشة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة