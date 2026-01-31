

كتب- أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة التيك توكر محمد آل باتشينو بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، في اتهامه ببث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت البلوجر محمد آل باتشينو إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات له بتصوير ونشر مقاطع مرئية خادشة، وبث لقاءات تضمنت محتوىً مخالفًا للآداب العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يخالف القيم الأسرية في المجتمع المصري، مستهدفًا تحقيق أرباح مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة والتفاعل.