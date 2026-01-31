إعلان

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لـ"محمد آل باتشينو" بتهمة بث فيديوهات خادشة

كتب : أحمد عادل

05:20 م 31/01/2026

محمد آل باتشينو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب- أحمد عادل:
قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة التيك توكر محمد آل باتشينو بالحبس لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، في اتهامه ببث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت البلوجر محمد آل باتشينو إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات له بتصوير ونشر مقاطع مرئية خادشة، وبث لقاءات تضمنت محتوىً مخالفًا للآداب العامة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يخالف القيم الأسرية في المجتمع المصري، مستهدفًا تحقيق أرباح مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة والتفاعل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة الاقتصادية محمد آل باتشينو المحاكمة الجنائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع يانج أفريكانز فى دوري أبطال أفريقيا
النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
حوادث وقضايا

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين
زووم

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة
شئون عربية و دولية

مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة
وفاة الفنان عبدالهادي بلخياط.. وسميرة سعيد تنعيه
زووم

وفاة الفنان عبدالهادي بلخياط.. وسميرة سعيد تنعيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا