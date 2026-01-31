أسوان - إيهاب عمران:

يشهد مطار أسوان الدولي، صباح غدٍ الأحد، تجربة طوارئ عملية واسعة النطاق لمحاكاة حادث طائرة داخل المطار، وذلك بهدف التدريب على خطط الطوارئ طبقًا لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ووفق اشتراطات سلطة الطيران المدني المصري بالتخطيط لخطة طوارئ المطار.

وتتركز التجربة على تفعيل واختبار خطة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمطار، وزيادة القدرة على مواجهة مختلف الحالات الطارئة بكفاءة، مع تحقيق التكامل بين الإدارات العاملة بالمطار والجهات المعنية بإدارة الأزمات خارج المطار كفريق عمل واحد.

كما تهدف التجربة إلى تحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لتلافي أوجه القصور، وتقليل زمن الاستجابة، وضمان السيطرة السريعة على الحدث، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر المختلفة وتوجيه المهارات عبر جميع التخصصات باستخدام المعدات والموارد المتاحة بشكل أمثل، مع تعزيز التنسيق المباشر والمستمر بين الجهات المعنية وتبادل الخبرات وخلق روح التعاون والمسؤولية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ونشر الوعي، واكتساب مهارات متنوعة.