مصادر فلسطينية: 31 شهيدا في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم

( د ب أ)

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء سلسلة الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم السبت إلى 31 شهيدا على الأقل .

وأشار "المركز الفلسطيني للإعلام" إلى "استشهاد مواطن، وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال بعد ظهر اليوم مجموعة من المواطنين في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمالي قطاع غزة".

ولفت إلى أن "قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة بعدما استهدفت صباح اليوم، بطيرانها الحربي مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة ما أدى إلى سقوط 15 شهيدا منهم أربعة من الشرطة النسائية وعدد من الجرحى وثلاثة مفقودين".

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، أن "طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة".

وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة السويدي في مدينة غزة ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى.

وكانت مصادر طبية أفادت في وقت سابق بـ "ارتقاء سبعة شهداء وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وذكرت المصادر أن "خمسة مواطنين، بينهم طفلان وسيدة، استشهدوا إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة".

وصباح اليوم قصفت طائرات إسرائيلية مخيما لإيواء النازحين في مواصي خانيونس بعد مطالبتها بإخلائه.

وقتلت القوات الإسرائيلية، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، 524 فلسطينيين وأصابت 1360 آخرين ، وفق المركز الفلسطيني للإعلام .

ويأتي ذلك فيما يجرى الاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والمكونة من 20 نقطة، التي أعلن عنها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في وقت سابق من الشهر الجاري مع تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية في القطاع.