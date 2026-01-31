إعلان

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه للراقصة بوسي بتهمة نشر مقاطع خادشة

كتب : أحمد عادل

05:09 م 31/01/2026

الراقصة بوسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة الراقصة بوسي بالحبس لمدة سنتين، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الراقصة بوسي إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة امتلاك أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود تعاملات مالية مرتبطة بالمقاطع محل الاتهام، وأوضحت أن الفيديوهات تندرج ضمن الإعلانات والدعاية لأعمالها الفنية فقط، وقدمت الرخصة المهنية الخاصة بها، السارية حتى نهاية عام 2025.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحكمة الاقتصادية الراقصة بوسي المحاكمة الجنائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز
الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين
زووم

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

ملفات إبستين.. نشر صور جديدة لشقيق ملك بريطانيا برفقة فتاة
شئون عربية و دولية

ملفات إبستين.. نشر صور جديدة لشقيق ملك بريطانيا برفقة فتاة
متهمة بالسب والتشهير.. قرار عاجل من المحكمة بشأن "ابنة مبارك" المزعومة
أخبار المحافظات

متهمة بالسب والتشهير.. قرار عاجل من المحكمة بشأن "ابنة مبارك" المزعومة
بعد جلسة صلح.. تفاصيل مقتل موظف وإصابة اثنين آخرين رميًا بالرصاص في البدرشين
حوادث وقضايا

بعد جلسة صلح.. تفاصيل مقتل موظف وإصابة اثنين آخرين رميًا بالرصاص في البدرشين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا