لا تخافوا من الدخان.. بيان مهم من هيئة الأنفاق بشأن الخط الثالث للمترو

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، تحديد موعد إجراء اختبارات أنظمة الحماية ضد أخطار الحريق بورشة إمبابة، بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وذلك يوم الإثنين الموافق 2 فبراير 2026 اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وأهابت الهيئة، بالمواطنين سكان هذه المنطقة، بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بالورشة.

