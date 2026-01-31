إعلان

حكم قضائي ضد منتصر الزيات في قضية السب والقذف

كتب : أحمد عادل

05:15 م 31/01/2026

منتصر الزيات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم المحامي منتصر الزيات مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مادي قدره 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه منتصر الزيات بتوجيه عبارات سب وقذف وتشويه، فضلًا عن حشد متابعيه وعدد من المحامين من أنصاره للحضور الجماعي أثناء نظر دعاوى شطبه من جدول القيد بنقابة المحامين أمام مجلس الدولة، بالمخالفة للقانون.

وأوضحت النيابة العامة، في القضية رقم 3262 لسنة 2025، أن ما صدر عن المتهم يمثل إساءة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن الاتهامات تضمنت السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة القاهرة الاقتصادية منتصر الزيات النائب العام مجلس الدولة النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين
زووم

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة
شئون عربية و دولية

مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة
هل تشعر بالضيق دون سبب؟.. خبيرة طاقة تقدم نصائح للتخلص من السلبية
نصائح طبية

هل تشعر بالضيق دون سبب؟.. خبيرة طاقة تقدم نصائح للتخلص من السلبية
النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
حوادث وقضايا

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل إيجابياً مع يانج أفريكانز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا