حكم قضائي ضد منتصر الزيات في قضية السب والقذف

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم المحامي منتصر الزيات مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مادي قدره 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه منتصر الزيات بتوجيه عبارات سب وقذف وتشويه، فضلًا عن حشد متابعيه وعدد من المحامين من أنصاره للحضور الجماعي أثناء نظر دعاوى شطبه من جدول القيد بنقابة المحامين أمام مجلس الدولة، بالمخالفة للقانون.

وأوضحت النيابة العامة، في القضية رقم 3262 لسنة 2025، أن ما صدر عن المتهم يمثل إساءة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن الاتهامات تضمنت السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.