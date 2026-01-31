إعلان

إيداع المعتدي على طالب بورسعيد بإحدى دور الرعاية

كتب : طارق الرفاعي

03:47 م 31/01/2026 تعديل في 03:47 م

المجني عليه

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدرت محكمة جنح بورسعيد قرارًا بإيداع المتهم بالتعدي على الطالب "يوسف" بإحدى دور الرعاية، وذلك على خلفية دفاع المجني عليه عن شقيقته عقب تعرضها لمضايقات.

ونظرت المحكمة القضية لعدم بلوغ المتهم السن القانونية، وطبقًا لأحكام قانون الطفل، أصدرت قرارها بإيداعه إحدى دور الرعاية المخصصة.

يُشار إلى أن الطالب "يوسف" أُصيب بطعنة نافذة في القلب إثر اعتداء المتهم عليه أثناء دفاعه عن شقيقته، وخضع على إثرها لعدة عمليات جراحية دقيقة، ولا يزال يعاني حتى الآن من مضاعفات صحية وصعوبة في التعافي.

محكمة جنح بورسعيد محافظة بورسعيد قانون الطفل

