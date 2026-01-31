11 صورة لشقق شقق سكن لكل المصريين وديارنا بحدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المشروعات السكنية ومستشفى جديد بمدينة حدائق أكتوبر، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي جولته، تفقد وزير الإسكان، مشروع فاليرا جاردنز ضمن "سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط"، لمتابعة أعمال الطرق وتنسيق الموقع والتشطيبات للوحدات، وموقف تسليم المواطنين بالمرحلة الأولى.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن المشروع، والذي يتكون من 219 عمارة كل عمارة بها دور أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 5256 وحدة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز مرحلة متقدمة، وتم تسليم جزء المرحلة الأولى بعدد 71 عمارة.

ثم تفقد وزير الإسكان سير العمل بمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط في حدائق أكتوبر، لمتابعة التنفيذ، حيث يضم المشروع عمارات سكنية متكاملة بتشطيبات حديثة، وخدمات تشمل دور عبادة، ومول تجاري، وناد رياضي.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح حول تفاصيل مشروع ديارنا والذي يقع بمنطقة الداون تاون بمدينة حدائق أكتوبر على مساحة إجمالية 62 فدانَا وسيضم 118 عمارة سكنية، بارتفاع (أرضي + 5 أدوار متكررة + بنتهاوس) بإجمالي 3068 وحدة سكنية.

وانتقل وزير الإسكان، إلى موقع المرحلة الخامسة بإجمالى حوالي 19560 وحدة سكنية بمشروع 810 عمارات ضمن "المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين".

وتابع وزير الإسكان جودة تنفيذ الوحدات، وتفقد نماذج لوحدات تم تأثيثها كعينات بالمشروعات، بجانب متابعة موقف مشروعات الخدمات بمواقع الوحدات.

ووجه وزير الإسكان، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة، وتنفيذ مختلف الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، واستمرار المتابعة الميدانية الدورية بما في ذلك أعمال تنسيق الموقع.

وأشار إلى أن الهدف النهائي هو تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة حدائق أكتوبر كمجتمع حضاري واعد يعكس رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.

وشدّد على استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المنفذة لحل أي معوقات ميدانية، ومتابعة التنفيذ طبقًا لأعلى معايير الجودة، بهدف دعم خطة الدولة في توفير سكن وخدمات جيدة لسكان المدينة.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، مشروع المستشفى الجديد والذي يعد من أهم الصروح الجاري تنفيذها ضمن المشروعات الخدمية في مدينة حدائق أكتوبر، حيث تبلغ مساحة الأرض المخصصة لإقامة المشروع حوالي 15966م2، أي ما يقارب 3.8 فدان وبقدرة استعابية نحو 220 سريرًا، موجهًا بتكثيف الأعمال لسرعة دخول المشروع الخدمة.

