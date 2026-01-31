إعلان

الحرس الثوري يرد على أنباء اغتيال قائد البحرية الإيرانية

كتب : مصراوي

02:40 م 31/01/2026

رضا تنكسيري

مصراوي

نفى الحرس الثوري الإيراني الأنباء المتداولة بشأن اغتيال قائد القوات البحرية الإيرانية.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن مسؤول الحرس الثوري الإيراني قوله إن أنباء اغتيال القائد تنغسيري، قائد القوات البحرية للحرس الثوري، غير صحيحة.

ووفقًا لوكالة إرنا الإيرانية، فإن نهج نشر الشائعات من قبل بعض الحسابات وتحديدا حساب "ترور آلارم" في القضايا الأمنية والعسكرية له سوابق سابقة.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن هذا الحساب الإسرائيلي، الذي يُعتبر الذراع العملياتي للموساد في الحرب النفسية، قد ادعى سابقًا اغتيال القائد قاآني.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية سماع دوي انفجارات في بعض أحياء بندر عباس.

ونقلت ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان قوله: "سُمِع صوت انفجار قبل دقائق في بعض أحياء بندر عباس"، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يتعلق بوقوع انفجار في منزل سكني على جادة المعلم في بندر عباس.

ووفقًا لتقرير موقع همشهري أونلاين، بعد تلقي تقارير من السكان حول سماع صوت انفجار مدوٍ في بعض مناطق مدينة بندر عباس، تم على الفور إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث.

وأضاف الموقع الإيراني: "تم بدء عمليات الإنقاذ في مكان الحادث، وما زالت الفحوصات الأولية جارية".

الحرس الثوري الإيراني القوات البحرية الإيرانية تنغسيري

