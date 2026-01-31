بولندا ترصد أجسامًا طائرة مجهولة دخلت مجالها الجوي

د ب أ

قال مسؤولون عسكريون اليوم السبت، إن بولندا رصدت مجددا أجساما طائرة مجهولة دخلت مجالها الجوي بعد منتصف الليل من بيلاروس المجاورة.

وذكرت القوات المسلحة البولندية في منشور عبر منصة إكس أن الأجسام هي على الأرجح مناطيد.

وقال الجيش إن الواقعة التي حدثت ليلا تأتي في إطار سلسلة من الأحداث ذات الطبيعة "الهجينة" التي يتم تسجيلها في شرق بولندا ولكنه شدد على أن سلامة المجال الجوي لم تتعرض للخطر مباشرة.

وتقول الكثير من الدول الأوروبية، إنها تواجه تهديدات هجينة تشمل آليات عسكرية واقتصادية واستخباراتية ودعائية وتستخدمها عناصر حكومية أو غير حكومية لزعزعة استقرار المجتمعات.

وتشهد العلاقات بين بولندا، العضو بكل من الاتحاد الأوروبي والناتو، وجارتها بيلاروس،توترا منذ سنوات. وتعد بيلاروس حليفا لروسيا التي غالبا ما تتهمها الحكومات الغربية بتنفيذ مثل تلك العمليات.

وأوائل الأسبوع الجاري، عقب حادثة مماثلة، قالت وكالة حماية الحدود البولندية إن أول أجسام تم فحصها هي مناطيد مهربين. وعادة ما تستخدم لإرسال السجائر بشكل غير قانوني عبر الحدود من بيلاروس.

وقال متحدث لوكالة الأنباء البولندية (بي أيه بي) إن الملابسات الدقيقة قيد التحقيق، مضيفا أنه يتم التحقق من كل إشارة إلى انتهاك لمنطقة الحدود مع بيلاروس أو حتى الاقتراب منها .

كانت طائرات مسيرة قد اخترقت المجال الجوي لبولندا في شهر سبتمبر الماضي ، وقال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، أن هذه الطائرات جاءت من بيلاروس.