كواليس اليوم الأول لإعادة انتخابات النواب بأسوان -صور

أسوان - إيهاب عمران:

أسدل الستار على فعاليات اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في محافظة أسوان، والتي أُجريت في 152 لجنة فرعية موزعة على 3 دوائر انتخابية.

وشهدت اللجان إقبالاً متفاوتاً؛ حيث خيم الهدوء النسبي على لجان المدن، بينما ارتفعت وتيرة المشاركة في القرى، خاصة تلك التي ينتمي إليها المرشحون.

وعلى الصعيد الأمني، نجحت قوات تأمين الانتخابات في ضبط 3 حالات لمخالفات انتخابية في الدائرة الرابعة بمركز إدفو، تتعلق بمحاولات التأثير على إرادة الناخبين عبر "المال السياسي".

وألقت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر بمركز إدفو القبض على شخصين، عُثر بحوزتهما على مبالغ مالية مجهزة للتوزيع على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي واقعة أخرى بذات المركز، تم ضبط سيدة بمحيط إحدى اللجان، وبحوزتها عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة بمواطنين، كانت تستخدمها لتوجيههم وحثهم على التصويت لمرشح بعينه.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في هذه الخروقات الانتخابية.