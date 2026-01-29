إعلان

ضبط 7 مغاسل سيارات تلوث المجاري المائية في إطسا (صور)

كتب : حسين فتحي

07:50 م 29/01/2026
الفيوم - حسين فتحي:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ضبط وتحرير محاضر لـ 7 مغاسل سيارات مخالفة بمركز إطسا، وذلك لقيام القائمين عليها بصرف مخلفات مياه الغسيل مباشرة داخل المجاري المائية، ما يشكل تهديدًا صريحًا للصحة العامة والبيئة في تلك المناطق.

جاءت عملية الضبط نتاج حملة تفتيشية مكبرة نفذتها إدارة شئون البيئة بالمحافظة، بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة وشرطة المسطحات المائية، استهدفت مراجعة التراخيص والاشتراطات البيئية لمحطات الغسيل، حيث رصدت الحملة مخالفات جسيمة تمثلت في التخلص غير الآمن من مياه الصرف بإلقائها في الترع والمصارف، ليتم تحرير 7 محاضر رسمية للمنشآت المخالفة وإحالتها للجهات المختصة.

استراتيجية متكاملة

وفي تعقيبه على الواقعة، شدد محافظ الفيوم على أنه "لا تهاون مع أي ممارسات تضر بالبيئة أو تؤثر على صحة المواطنين"، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة لتشمل كل مراكز المحافظة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف للحفاظ على نظافة المجاري المائية.

ألزم المحافظ أصحاب المغاسل بضرورة توفير بدائل آمنة وصديقة للبيئة لتصريف المخلفات، مؤكداً تطبيق القانون بصرامة على كافة المنشآت التي لا تلتزم بالاشتراطات البيئية السليمة.

مغاسل سيارات تلوث المجاري المائية تلوث المجاري المائية في إطسا محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري

