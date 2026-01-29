12 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق بأرض في العامرية بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، على حريق اندلع في أرض فضاء تحتوي على زراعات وحشائش جافة "هيش وبوص" بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ببلاغ من الأهالي حول اشتعال النيران في أرض فضاء بنطاق حي العامرية أول بمنطقة الهجانة، شارع مركز شباب العامرية أول، غرب المحافظة.

انتقلت 12 سيارة إطفاء يرافقها قوة أمنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ولم يسفر ذلك عن خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.