هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟

تشهد ساحة الإعلام الدولي حالة من الترقب تجاه العلاقات الأمريكية الإيرانية التي وصلت لأقصى درجة من حافة الحلول الدبلوماسية تجاه البرنامج النووي الإيراني حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب عسكرية على إيران إن لم يتم التوصل لاتفاق ملزم من الولايات المتحدة الأمريكية.

في المقابل ردت إيران بإعلان استهداف كافة المصالح الأمريكية في المنطقة في هذه الحالة، مما دفع البعض للتساؤل عن تداعيات الحرب حال اندلاعها بين كلا الطرفين؟.

من جهته، قال اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تهدد بضرب إيران بسبب برنامجها النووي لكن على أرض الواقع لا يوجد أي جدية لاتخاذ تلك الخطوة.

وأوضح "فرج" في تصريحات إلى مصراوي، أنه حال قيام أمريكا بتوجيه ضربة عسكرية سيكون الرد الإيراني رادعًا ومفزعًا للغاية حيث ستعمد إيران على ضرب نطاق النفط في المنطقة لإثارة حالة من الارتباك في أسواق النفط العالمي بالإضافة إلى استهداف مناطق تمركز المصالح الأمريكية بالمنطقة.

وبسؤاله عن مدى تأثر مصر حال اندلاع الحرب، قال "فرج": مصر طول عمرها الحصن المنيع.. ولو تأثرنا هيكون على المجرى الملاحي لقناة السويس والبحر الأحمر.

في سياق متصل، قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن التلميحات والتهديدات الأمريكية لضرب إيران تهدف لفرض وصاية تقييد للبرنامج النووي الإيراني والتوقف عن دعم حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وأوضح "فرحات"، في تصريحات إلى مصراوي، أن أمريكا لن تقوم بشن حرب شاملة على إيران نظرًا لقوة رد الفعل المحتملة من الإيرانيين والتي من شأنها أن تضر بالمصالح الأمريكية بالمنطقة وتهدد الأمن القومي الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه في حالة اندلاع حرب عسكرية بين أمريكا وإيران سيكون الضرر الأكبر على الحوثيين وحزب الله باعتبارهم وكلاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية، موضحًا أن التأثير على مصر سيكون طفيفًا في منطقة البحر الأحمر ومجرى قناة السويس.

