عودة أكثر من ثلاثة ملايين نازح إلى مناطقهم الأصلية في السودان

كتب : مصراوي

09:13 م 29/01/2026

عودة أكثر من ثلاثة ملايين نازح إلى مناطقهم الأصلية

(د ب أ)

عاد أكثر من ثلاثة ملايين نازح إلى مناطقهم الأصلية في السودان، وفق ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التي وجهت نداء لتوفير تمويلات للاستجابة إلى الاحتياجات المتزايدة في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت الخدمات والمساكن والبنية التحتية.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها المنظمة اليوم الخميس، سجل أعلى عدد من العائدين في ولاية الخرطوم بـ1.3 مليون شخص تليها ولاية الجزيرة.

ويشكل 83% من العائدين من النزوح الداخلي، بينما عاد 17% من دول مجاورة، من بينها مصر وجنوب السودان وليبيا، بالإضافة إلى دول الخليج.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب: "العديد من الأسر عادوا إلى منازل مدمرة، وخدمات محدودة، ومستقبل غامض، ومن المتوقع أن تتحول العودة إلى فصل آخر من المعاناة بدلا من أن تكون سبيلا للتعافي".

ولفتت المنظمة إلى الحاجة الملحة لإعادة بناء المنازل وترميم البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات المياه والمرافق الصحية والمدارس.

ووفق المنظمة، يعيش أكثر من نصف النازحين في المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد، مما يضع ضغطا هائلا على الخدمات والمجتمعات المضيفة المنهكة أصلا.

السودان المنظمة الدولية للهجرة

