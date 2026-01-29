8 تكليفات من محافظ الإسكندرية لحل أزمة المرور بالكيلو 21 (صور)

12 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق بأرض في العامرية بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، عدة توجيهات خلال جولة ميدانية موسعة بمنطقة الكيلو 21 بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بحي العجمي، لوضع حلول عاجلة لعدة مشكلات أبرزها أزمة المرور.

ووجه المحافظ بمراجعة تراخيص العقارات والمنشآت الواقعة على حرم الطريق، وإزالة التعديات المخالفة المعرقلة لأعمال التوسعة، مع الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.

وكلف بنقل غرفة طوارئ الغاز وغرفة الكهرباء أمام كوبري الكيلو 21، ونقل المزروعات المجاورة لمسجد قباء، بما يتوافق مع متطلبات التوسعة والسلامة.

وشملت التوجيهات مراجعة موقف أحد العقارات من التصالح، وفحص تراخيص 11 محلًا تجاريًا، ومراجعة ملكيات الأراضي الواقعة بنطاق الأعمال.

وشدد محافظ الإسكندرية على إزالة كافة الإشغالات والتند الخاصة بالكافتيريات والمحلات المتعدية على حرم الطريق العام.

كما وجه بتشكيل لجنة تضم المرور وحي العجمي لبحث عودة قسم مرور الكيلو 21 إلى خط التنظيم المعتمد، بما يحقق سيولة مرورية بالحارة السطحية للكوبري.

وشملت التوجيهات التحفظ على مركبات النقل الثقيل المخالفة داخل وحدة التحفظ والإيداع، ومنع تكرار المخالفات.

وكلف المحافظ بتنفيذ توسعة بعرض 12 مترًا بواقع 3 حارات مرورية في الاتجاه القادم من الساحل إلى الذراع البحري، إلى جانب إعداد تصميم مروري حضاري لموقف الكيلو 21.