تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"عضة كلب ضال".. وأسرته: "مس شيطاني"

كتب : رامي محمود

06:46 م 29/01/2026 تعديل في 09:01 م

الشاب أحمد هيثم أبو يونس

الدقهلية - رامي محمود:

تسبب التأخر في طلب الرعاية الطبية والاعتقاد في الخرافات في وفاة شاب بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعدما ظل يعاني من مضاعفات عقر كلب ضال لأكثر من 15 يومًا دون تلقي المصل، إذ فسرت أسرته تدهور حالته بأنه "مس شيطاني" يحتاج للعلاج بالقرآن وليس الطب، مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته.

وسجلت مستشفى حميات المنصورة وفاة الشاب أحمد هيثم أبو يونس، عقب تحويله من مستشفى بلقاس المركزي في حالة صحية حرجة.

وكشفت الدكتورة لمياء سلامة، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية، أن الشاب وصل للمستشفى يعاني من "هذيان" وصعوبة بالغة في فهم الكلام، وتبين بالفحص الطبي تعرضه لعقر كلب ضال منذ فترة وإهماله التام في تلقي اللقاح المضاد للسعار، مما تسبب في تمكن الفيروس منه.

إنكار الأهل

وأوضحت سلامة أن المأساة تفاقمت بسبب قناعات الأسرة، حيث ظل بعض أفرادها ينفون بشدة أن يكون "عقر الكلب" هو سبب تدهور الحالة، مؤكدين للأطباء أن نجلهم تعرض لـ "مس شيطاني" ويحتاج إلى العلاج بالقرآن الكريم، ورغم محاولات الطاقم الطبي تقديم الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذه بعد التشخيص المتأخر، إلا أن الحالة كانت قد تدهورت بشدة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تحذير طبي

وناشدت مدير الطب الوقائي المواطنين ضرورة الفصل بين المعتقدات والعلاج الطبي، مشددة على أنه في حال التعرض لعقر كلب أو قطة أو حتى مجرد "خدش"، يجب التوجه فورًا وبلا إبطاء إلى مراكز تقديم الخدمة الطبية لتلقي المصل الوقائي، وعدم الاستهانة بالأمر لضمان السلامة وتجنب النهايات القاتلة.

الدقهلية وفاة شاب بداء الكلب الطب الوقائي مضاعفات عقر كلب ضال الشاب أحمد هيثم أبو يونس مستشفى حميات المنصورة

