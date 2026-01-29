إعلان

"معندوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه

كتب : سهيلة أسامة

04:49 م 29/01/2026 تعديل في 08:25 م
    الفنان أحمد عز (2)
    الفنان أحمد عز (5)
    احمد عز ويسرا
    احمد عز ونور
    احمد عز ومنة شلبي
    احمد عز وغادة عادل واحمد السقا
    احمد عز ومحمد رجب
    احمد عز وطارق العريان
    احمد عز وشيرين واسعاد يونس
    الفنان أحمد عز

كشف المحامي الخاص للفنان أحمد عز، محمد مصليحي، حقيقة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول زواج موكله من مساعدته الخاصة.

وقال "مصليحي" في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "أؤكد أن موكلي لم يتزوج حتى الآن، وليس لديه مساعدة خاصة سيدة، بل مساعد رجل يُدعى مصطفى درويش"، وفق ما نقلته وسائل الإعلام.

يأتي هذا النفي بعدما أثارت الفنانة زينة الجدل عبر منشور غامض على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته، كده هتشتغل بضمير أكتر وكمان، وفر المرتب، خطة في منتهى الذكاء، ونسمع مع بعض آه يا دنيا".

اقرأ أيضًا:

عصام عمر يروج للحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل "بطل العالم"

للعام الثاني تظهر بالحجاب.. 15 صورة لـ هدى المفتي في مسلسلات "80 باكو" و"سوا سوا"

الفنان أحمد عز أحمد عز معندهوش مساعدة خاصة محامي أحمد عز حقيقة زواج أحمد عز

