إيران تستدعي السفير الألمانى للاحتجاج على تصريحات "ميرتس"

كتب : مصراوي

09:19 م 29/01/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

وكالات

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني لدى طهران، أكسل ديتمان، اليوم الخميس للاحتجاج على تصريحات أدلى بها المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أن مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية، علي رضا يوسفي، أبلغ السفير الألماني خلال الاستدعاء باحتجاج طهران على تصريحات ميرتس باعتبارها "تدخلا غير مسؤول في الشؤون الداخلية لإيران".

وكان ميرتس أدلى بتصريحاته تلك في منتصف الشهر الجاري تعليقا على طريقة تعامل قوات الأمن الإيرانية مع الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها إيران، حيث قال:"إذا لم يعد نظام حكم ما قادرًا على البقاء في السلطة إلا من خلال العنف، فإنه يكون فعليًا قد وصل إلى نهايته. وأفترض أننا نشهد الآن الأيام والأسابيع الأخيرة لهذا النظام".

وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني لدى طهران أكسل ديتمان المستشار الألماني فريدريش ميرتس وزير الخارجية الإيراني إيران

