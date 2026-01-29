9 دول تشارك في مهرجان أسوان للثقافة والفنون فبراير المقبل

أسوان - إيهاب عمران:

تنطلق فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة، خلال الفترة من 4 إلى 9 فبراير 2026، بمشاركة واسعة لفرق الفنون الشعبية المصرية و9 فرق أجنبية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ويشهد المهرجان، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الدولية، حضورًا فنيًا يجمع بين الفرق المصرية ممثلة في أسوان والعريش وبورسعيد وكفر الشيخ والأنفوشي وبني سويف، وبين 9 فرق دولية تمثل اليونان والسودان وفلسطين ولاتفيا والهند وتونس وكازاخستان ومونتنيجرو وأرمينيا، في لوحة فنية تعكس تنوع الثقافات وثراء التراث الإنساني.

تبدأ المظاهر الاحتفالية للمهرجان مساء 3 فبراير بديفيليه استعراضي لفرق الفنون الشعبية يجوب سوق أسوان السياحي، يليه ديفيليه نهري بالمراكب الشراعية صباح يوم 4 فبراير، ليقدم مشهدًا بصريًا يجسد مكانة أسوان كمدينة للثقافة والسياحة والتراث، قبل أن يقام حفل الافتتاح الرسمي مساء نفس اليوم على مسرح فوزي فوزي الصيفي.

ومن المقرر أن تبدأ العروض الفنية للجمهور اعتباراً من 5 فبراير في مواقع ثقافية وسياحية متعددة بمختلف مدن ومراكز المحافظة لدمج الفعاليات بالحركة السياحية، على أن تختتم الفعاليات بحفل فني كبير يوم 9 فبراير على مسرح فوزي فوزي، ترسيخًا لدور المهرجان كمنصة للحوار الثقافي وجسر للتواصل بين الشعوب.