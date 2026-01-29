إعلان

الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدة إنسانية لأوكرانيا بقيمة 145 مليون يورو

كتب : مصراوي

09:15 م 29/01/2026

الاتحاد الأوروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 145 مليون يورو "173 مليون دولار" للمساعدات الإنسانية في أوكرانيا.

وذكرت أن الأموال تهدف لتوفير الحماية والمأوى والغذاء وإمكانية الوصول إلى المياه والخدمات الصحية.

وأضافت أنه تم توفير ثمانية ملايين يورو لاستضافة لاجئي الحرب في مولدوفا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا إرسال 500 مولد كهرباء إضافي للطوارئ، نظرا لاستمرار الهجمات الروسية على إمدادات الطاقة الأوكرانية. وكانت أرسلت منها بالفعل 447 مولدا يوم الجمعة الماضي.

وقدمت المفوضية، منذ نشوب الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل نحو أربع سنوات، برامج مساعدات إنسانية بأكثر من 1.4 مليار يورو في أوكرانيا ومولدوفا. وتم توفير 3 مليارات يورو أيضا من أجل أمن الطاقة.

وأوضحت المفوضية أن التكتل ساعد أوكرانيا بإجمال 193.3 مليار يورو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المفوضية الأوروبية أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدة إنسانية لأوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سياحة الموت".. لماذا يدفع الأثرياء آلاف الدولارات لرؤية "الخراب"؟
سفر وسياحة

"سياحة الموت".. لماذا يدفع الأثرياء آلاف الدولارات لرؤية "الخراب"؟

الإنتربول يسلم "مستريح السيارات".. والنيابة تواجهه بالأحكام والشيكات| تفاصيل
حوادث وقضايا

الإنتربول يسلم "مستريح السيارات".. والنيابة تواجهه بالأحكام والشيكات| تفاصيل
موعد الإجازة المقبلة وقائمة العطلات المتبقية في 2026
أخبار مصر

موعد الإجازة المقبلة وقائمة العطلات المتبقية في 2026
بالصور.. القبض على الخادمة قاتلة الفنانة هدى شعراوي
زووم

بالصور.. القبض على الخادمة قاتلة الفنانة هدى شعراوي
أصيبت بكسر في قدمها.. تفاصيل حالة سوسن بدر الصحية
زووم

أصيبت بكسر في قدمها.. تفاصيل حالة سوسن بدر الصحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
12 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق بأرض في العامرية بالإسكندرية (صور)
الإنتربول يسلم "مستريح السيارات".. والنيابة تواجهه بالأحكام والشيكات| تفاصيل