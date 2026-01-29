الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدة إنسانية لأوكرانيا بقيمة 145 مليون يورو

(د ب أ)

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 145 مليون يورو "173 مليون دولار" للمساعدات الإنسانية في أوكرانيا.

وذكرت أن الأموال تهدف لتوفير الحماية والمأوى والغذاء وإمكانية الوصول إلى المياه والخدمات الصحية.

وأضافت أنه تم توفير ثمانية ملايين يورو لاستضافة لاجئي الحرب في مولدوفا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا إرسال 500 مولد كهرباء إضافي للطوارئ، نظرا لاستمرار الهجمات الروسية على إمدادات الطاقة الأوكرانية. وكانت أرسلت منها بالفعل 447 مولدا يوم الجمعة الماضي.

وقدمت المفوضية، منذ نشوب الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل نحو أربع سنوات، برامج مساعدات إنسانية بأكثر من 1.4 مليار يورو في أوكرانيا ومولدوفا. وتم توفير 3 مليارات يورو أيضا من أجل أمن الطاقة.

وأوضحت المفوضية أن التكتل ساعد أوكرانيا بإجمال 193.3 مليار يورو.