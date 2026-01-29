موعد الإجازة المقبلة وقائمة العطلات المتبقية في 2026

موعد الإجازة المقبلة وقائمة العطلات المتبقية في 20

يهتم عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص بالبحث عن قائمة إجازات 2026 وموعد العطلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد.

ويرصد "مصراوي" قائمة إجازات 2026 وموعد العطلة المقبلة، بحسب موقع "رئاسة الجمهورية"، كما يلي:

قائمة إجازات 2026 المقبلة:

- 20 – 22 مارس (الجمعة – الأحد): عيد الفطر المبارك (3 أيام).

- 13 أبريل (الإثنين): إجازة شم النسيم.

- 25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.

- 1 مايو (الجمعة): عيد العمال.

- 26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.

- 27 – 29 مايو (الأربعاء – الجمعة): عيد الأضحى المبارك.

- 17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

- 30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.

- 26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

