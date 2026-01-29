"رابحة" في المنيا.. تمكين دولي يحول السيدات لمنتجات (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات برنامج "رابحة" للتمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، والذي استضافه مقر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بدعم من الحكومة الكندية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة.

تفقد المحافظ ومرافقوه خلال الجولة الأنشطة التفاعلية للبرنامج، التي تهدف إلى اكتشاف مهارات المتدربين وتأهيلهم في مجالات ريادة الأعمال والتسويق وإعداد الحقائب التدريبية، كما استمع إلى شرح مفصل من المتدربين حول محاور ورشة عمل "إعداد المدربين من أجل الاستدامة"، التي تتولى تنفيذها وحدة تدريب القيادات العليا بكلية الشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية.

صف ثانٍ

وأكد كدواني أن الاستعانة بالخبرات الأكاديمية الدولية تستهدف إعداد صف ثانٍ من المدربين القادرين على نقل المعرفة والخبرات إلى القرى الأكثر احتياجًا، لضمان استدامة المشروع وتحويله إلى منهج عمل متكامل يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل حقيقية.

وأوضح أن المرأة المصرية تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وأن برنامج "رابحة" يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية لتحويل طاقات السيدات إلى مشروعات منتجة تضمن لهن حياة كريمة، مع تسخير المحافظة لكافة إمكانياتها لدعم مبادرات التمكين الاقتصادي خاصة في قرى "المواطنة".

حماية وحقوق

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن البرنامج يهدف لإعداد جيل مؤهل من المدربين لضمان استدامة المشروع وتوسيع نطاق الاستفادة في القرى المستهدفة، وتعزيز فرص العمل اللائق للمرأة سواء كرائدات أعمال أو باحثات عن عمل، إضافة إلى دعم نمو الشركات المملوكة للنساء وزيادة قدرتها التنافسية، وتعزيز القدرات القيادية للمرأة في القطاعات سريعة النمو، مع إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة.

وأشارت التلاوي إلى أن جهود المجلس تمتد لتشمل الحماية الاجتماعية والقانونية، حيث نجح المجلس مؤخرًا في استخراج 300 بطاقة رقم قومي لسيدات قرية عزبة الرملة بمركز سمالوط، ضمن جهود تمكين المرأة من حقوقها الثبوتية لتسهيل استفادتهن من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البرنامج.

وقد حضر الفعاليات الدكتورة رشا مهدي، عضو لجنة الثلاثين ورئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، ورباب سيد منسق التدريب، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس.