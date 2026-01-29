بحضور مستشار الرئيس ومحافظ قنا.. إطلاق مبادرة "سفراء الوعي" بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر فعاليات منتدى «ظواهر للوعي»، بحضور اللواء الدكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمشاركة قيادات تنفيذية وأكاديمية وعدد من وكلاء الوزارات.

وجاء انعقاد المنتدى في إطار دعم جهود بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الفكر المستنير، حيث تم خلاله إطلاق مبادرة «سفراء الوعي»، الهادفة إلى تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، وتعزيز دورهم في نشر الوعي ومواجهة الظواهر السلبية داخل المجتمع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وفي كلمته، رحّب الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر بالحضور، ناقلًا تحيات محافظ الأقصر ودعمه الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان ونشر الوعي، مؤكدًا أن مبادرة «ظواهر» تمثل نموذجًا شبابيًا واعيًا نجح خلال أكثر من عام في إحداث حالة إيجابية بالمجتمع الأقصرى، من خلال رفع مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية.

وأكد نائب محافظ الأقصر أن مواجهة الظواهر السلبية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني، مشيدًا بدور المتطوعين والجهات الشريكة، وداعيًا إلى تقديم نماذج ناجحة والتكاتف من أجل قضايا المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أن المنتدى يجسد رؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مثمنًا الدور الذي تقوم به مؤسسة «ظواهر» في ترسيخ ثقافة الحوار وفتح آفاق النقاش المجتمعي، ومعلنًا استعداد محافظة قنا لدعم إنشاء فرع للمؤسسة والعمل المشترك في مجال التنمية البشرية.

وأشار محافظ قنا إلى أهمية التكامل بين المحافظات وتبادل الخبرات التنفيذية والفكرية لتحقيق تنمية شاملة يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن حضور مستشار رئيس الجمهورية يعكس اهتمام الدولة بدعم الفكر والإبداع في صعيد مصر.

بدوره، أعرب اللواء الدكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية عن سعادته بمبادرة «سفراء الوعي»، مؤكدًا دعم القيادة السياسية الكامل لها، ومشددًا على أهمية الاستمرار والمشاركة الفعالة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنه سيتم اختيار 50 شابًا وفتاة من محافظتي الأقصر وقنا وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية مكثفة ليكونوا سفراء للتغيير.

وشهدت الفعاليات عرضًا تعريفيًا عن مؤسسة «ظواهر» وأنشطتها خلال العام الماضي، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي وعروض فنية قدمها بعض الشباب المشاركين.