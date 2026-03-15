"تهديد وتعدي على شقيق طليقته".. ماذا حدث بواقعة "مشاجرة الإسماعيلية"؟

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها لتكراره التعدي عليها والتعدي على شقيقها بسلاح أبيض حال سيره بأحد الشوارع بالإسماعيلية.

تفاصيل تعدي شخص على شقيق طليقته بالإسماعيلية

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت خلال شهر أغسطس عام 2025 حيث تبين وجود خلافات عائلية بين (القائمة على النشر – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وطليقها (مقيم بذات الدائرة) قام على أثرها الأخير بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها ، كما قام بالتعدي على شقيقها على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

