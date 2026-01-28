من مغارات التنقيب إلى البدلة الحمراء.. حكاية "ملك الذهب" التي أثارها سيجار

المنيا - جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية موسعة بكورنيش النيل بمدينة المنيا، لمعاينة عدد من المواقع ودراسة آليات تنفيذ مقترحات المواطنين لتطويرها، في خطوة تستهدف ترجمة الأفكار والرؤى الشعبية إلى واقع ملموس يخدم أهالي "عروس الصعيد"، ويعزز مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

وهدفت الجولة إلى وضع خطة متكاملة لاستغلال المساحات الشاسعة وغير المستغلة بالكورنيش، وتوظيفها بأسلوب علمي ومدروس يضمن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الترفيهية والسياحية المتطورة.

وأشار المحافظ إلى أن التطوير يستهدف توفير متنفس حضاري بمواصفات قياسية تليق بأهالي المنيا وزائريها، مع دمج عناصر جذب سياحي تسهم في تحويل الكورنيش إلى مركز ترفيهي متكامل يدعم تنشيط السياحة الداخلية.

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن المساحة الإجمالية لكورنيش النيل تبلغ نحو 66 ألف متر مربع، ويمتد بطول 1823 مترًا، لافتًا إلى أن أعمال التطوير الجارية تشمل استغلال المساحات الشاغرة لتقديم خدمات نوعية وجديدة لرواد الكورنيش، إلى جانب إعادة زراعة وتكثيف المساحات الخضراء لتعزيز المظهر الجمالي والهوية البصرية للمدينة، ورفع كفاءة وصيانة المقاعد المتهالكة، وزيادة أعدادها لاستيعاب الكثافات المتزايدة من المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد اللواء عماد كدواني أن الإدارة المحلية تفتح أبوابها أمام جميع الرؤى البناءة والمقترحات المبتكرة، سواء في الجوانب الجمالية أو الخدمات الترفيهية، مشددًا على أن وعي المواطن وتفاعله الإيجابي يمثلان الضمانة الحقيقية للحفاظ على ما يتم إنجازه، وأن تضافر الجهود الشعبية والتنفيذية هو السبيل الأمثل للارتقاء بقطاع السياحة الداخلية وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة اليومية لأهالي المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب المشاركة المجتمعية أمام جميع فئات المجتمع المنياوي لتقديم تصوراتهم بشأن تطوير كورنيش النيل، ليخرج المشروع معبرًا عن تطلعات المواطنين ونتاجًا حقيقيًا للتعاون بين الجهاز التنفيذي وأبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد وليد العاطون، مدير إدارة المرور بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا.