

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حلف شمال الأطلسي الناتو، مشككا في استعداد أعضائه للدفاع عن الولايات المتحدة.

وفي مقابلة له مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أطلق ترامب سلسلة تصريحات حادة، محذرا من أن الناتو يواجه مستقبلا سيئا للغاية إذا فشل في المساعدة في فتح مضيق هرمز.

وشدد ترامب على أنه من الطبيعي أن يساعد المستفيدون من المضيق في ضمان عدم حدوث أي مكروه فيه.

طالب ترامب الحلفاء الأوروبيين بتقديم دعم عملي، قائلا: "على الحلفاء إرسال كاسحات ألغام، وأوروبا تمتلك منها الكثير، مضيفا أنه لم يكن علينا مساعدة الناتو في أوكرانيا لكننا فعلنا، والآن سنرى ما إذا كانوا سيساعدوننا.

ووجه ترامب رسالة إلى الصين، مطالبا إياها بالمساهمة في تأمين المضيق، قائلا: "نتوقع من الصين المساعدة في فتح مضيق هرمز لأنها تحصل على 90% من نفطها من هذا المضيق".

وفي السياق، تحدث ترامب عن نتائج الضربات العسكرية على إيران، مدعيا أن الولايات المتحدة دمرت إيران بشكل شبه كامل، وقد فقدت كل شيء، وكل ما تستطيع فعله هو إثارة مشاكل بزرع ألغام في البحر.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا على خلفية الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما تلاها من ردود إيرانية، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وفقا لروسيا اليوم.