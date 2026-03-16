لتلاشي الانقطاع فجأة٠٠ 3 خطوات للاستعلام عن الرصيد بكارت شحن الكهرباء

كتب : محمد صلاح

08:00 ص 16/03/2026

كارت شحن عداد الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة لها تواصل تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مستخدمي العدادات مسبقة الدفع، وذلك عبر خطوات بسيطة تمكن المشترك من معرفة الرصيد المتبقي في كارت الشحن وتنشيط العداد الكودي بعد إعادة الشحن.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الاستعلام عن الرصيد المتبقي يتم عبر 3 خطوات فقط، وهي:-

-إدخال كارت الشحن في العداد حتى تظهر البيانات على الشاشة.

-الضغط على الزر الأصفر أو زر القراءة لعرض قيمة الرصيد المتبقي بالجنيهات.

-متابعة استهلاك الأيام الماضية من خلال نفس الزر لمعرفة معدل الاستهلاك اليومي.

وأضافت أنه لتنشيط العداد الكودي بعد الشحن، يجب اتباع الخطوات التالية:-

-إدخال كارت الشحن في العداد بعد عملية الشحن مباشرة.

-الانتظار حتى تظهر رسالة “تم تحديث البيانات” أو “تم تفعيل الرصيد”.

-التأكد من عودة الإضاءة الخضراء بالعداد، بما يشير إلى نجاح العملية.

وشددت الوزارة على ضرورة الاحتفاظ بالكارت في مكان آمن وعدم تعريضه لأي مواد مغناطيسية أو حرارة عالية، حفاظًا على سلامة البيانات المسجلة به، مشيرة إلى أن مراكز الشحن ومنافذ خدمة المواطنين متاحة طوال أيام الأسبوع لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعدادات مسبقة الدفع.

