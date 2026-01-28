صحة المنيا: تقديم 1370 خدمة طبية مجانية لأهالي كفر لبس

استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر

أعلن الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بقرية كفر لبس التابعة لمركز أبوقرقاص، وذلك على مدار يومين، والتي نجحت في تقديم 1370 خدمة طبية مجانية للمواطنين.

وأوضح عمر أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 875 حالة بمختلف التخصصات، مع صرف الأدوية اللازمة وإجراء الفحوصات والتحاليل بالمجان، في إطار حرص الدولة على توفير خدمات صحية متكاملة للمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة قدمت خدمات تخصصية متنوعة شملت: الأطفال (299 حالة)، الباطنة (203 حالات)، الجراحة (199 حالة)، الجلدية (106 حالات)، النساء وتنظيم الأسرة (44 حالة)، والأسنان (24 حالة).

وأضافت أن القافلة تضمنت إجراء 124 تحليل دم، و25 تحليل بول وبراز، بالإضافة إلى إجراء 9 حالات موجات صوتية و7 حالات أشعة سينية، وخلع أسنان لعدد 3 حالات، لافتة إلى تنفيذ القافلة من خلال 7 عيادات متنقلة مجهزة إلى جانب الاستفادة من إمكانيات الوحدة الصحية بالقرية.

وفي سياق متصل، أعلن مستشفى طوارئ الشيخ فضل عن نجاح إجراء 14 عملية جراحية خلال يومين، شملت جراحات دقيقة في قسم العظام والجراحة العامة، تحت إشراف الدكتور محمد أحمد عبد الحفيظ مدير عام المستشفى.

وشهد قسم جراحة العظام إجراء 9 حالات نوعية، تنوعت بين تركيب شرائح ومسامير للكاحل والكعب والعظام الزورقية، وعمليات أسلاك معدنية لكسور الساعد والشظية، إلى جانب جراحات دقيقة لتسليك أوتار وأعصاب اليد، ورفع أسلاك لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، على يد نخبة من أطباء القسم.

كما نجح قسم الجراحة العامة في التعامل مع 5 حالات طارئة، شملت عمليتي فتق إربي، و3 حالات استئصال زائدة دودية لفتيات وأطفال، تم التعامل معها بسرعة ودقة.