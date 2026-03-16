الرئيس الأمريكي: إيران أولا وبعدها كوبا

كتب : مصراوي

08:04 ص 16/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تجري محادثات مع كوبا، لكنه شدد على أن الملف الإيراني يحظى بالأولوية في جدول أعمال إدارته.

قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "إننا نتحدث مع كوبا، لكننا سنتعامل مع إيران قبلها".

جاءت تصريحات ترامب بعد أيام من تأكيد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي.

أشار ترامب إلى أن أنصاره في جنوبي فلوريدا، في إشارة إلى الجالية الكوبية الكبيرة هناك، يتوقون لرؤية تغيير بعد عقود من العداء بين البلدين، مضيفا: "أعتقد أننا سنعقد اتفاقا قريبا للغاية أو سنقوم بما يتعين علينا فعله".

وتشهد العلاقات بين واشنطن وهافانا تطورات متسارعة منذ مطلع 2026، في إطار استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة ترامب.

جاءت نقطة التحول الرئيسية في يناير 2026، عندما أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف الرئيسي لكوبا.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية على أي دولة تزود كوبا بالنفط، ما أدى إلى حرمانها من الإمدادات الفنزويلية التي اعتمدت عليها لعقود.

نتيجة لذلك، لم يدخل أي نفط إلى كوبا منذ 3 أشهر، ما تسبب في أزمة طاقة حادة مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يومياً، وشلل في الخدمات الصحية والتعليم والنقل.

رغم التصعيد، كشف الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل في 13 مارس 2026 عن إجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين، في تأكيد رسمي هو الأول منذ عقود، لبحث حل الخلافات الثنائية وفقا لروسيا اليوم.

