خطة محافظة قنا لتأمين السلع الرمضانية

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:02 ص 28/01/2026
    خطة شهر رمضان
    اجتماع استقبال رمضان

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عن تنفيذ خطة شاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق طوال الشهر الكريم.

وأكد محافظ قنا، أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع استقرار الأسواق على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الخطة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية، تشمل إقامة 9 معارض كبرى تحت عنوان «أهلًا رمضان» بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب تنظيم أسواق اليوم الواحد بالمدن والقرى، بمشاركة 25 سلسلة تجارية و20 شادرًا لبيع السلع الغذائية، بما يضمن إتاحة المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وفي هذا الإطار، عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعًا بحضور القيادات التنفيذية ومديري الجهات المعنية، وبمشاركة اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، لبحث آليات التنفيذ والمتابعة، وضمان سرعة توفير السلع قبل وخلال شهر رمضان.

وشهد الاجتماع التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بجميع مراكز المحافظة من خلال 15 فرعًا تابعًا له، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

كما تم الاتفاق على طرح منتجات مشروعات الأمن الغذائي عبر منافذ المحافظة المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، لضمان سهولة وصول السلع للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وبأسعار مناسبة.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وضبط الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات، بما يحقق استقرار الأسعار ويوفر احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

الدكتور خالد عبدالحليم تأمين السلع الرمضانية قنا

