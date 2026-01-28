إعلان

حصيلة أمن المنافذ: 11 قضية تهريب و2910 مخالفات مرورية في يوم واحد

كتب : علاء عمران

12:16 م 28/01/2026

أمن المنافذ

أمن المنافذ وزارة الداخلية مواجهة جرائم التهريب المنافذ الجمركية مخالفات مرورية

