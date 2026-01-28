حصيلة أمن المنافذ: 11 قضية تهريب و2910 مخالفات مرورية في يوم واحد

علاء عمران

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مكثفة لمواجهة جرائم التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ، حيث أسفرت الحملات التي نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج إيجابية في عدة مجالات.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 11 قضية، بينما نجحت الجهود في مكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة في ضبط 5 قضايا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 2910 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 44 قضية في مجال الأمن العام، إلى جانب تنفيذ 252 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي إطار التصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 3 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، في إطار جهودها المتواصلة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجريمة.