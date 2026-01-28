استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لطلب تعزيز مالي بقيمة 300 مليون جنيه، لاستكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين بقرى مركز نصر النوبة، وذلك ضمن مستهدفات خطة العام المالي 2025/ 2026.

جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ أسوان، مع المهندس أحمد بسيوني، مدير مشروع الإحلال والتجديد بوزارة الإسكان، حيث استعرض الاجتماع ما تم تحقيقه:

1754 منزلاً: إجمالي ما تم الانتهاء من إنشائه وإحلاله كلياً وتسليمه للمواطنين حتى الآن، بتشطيبات حضارية متميزة.

500 مليون جنيه: إجمالي الاعتمادات المالية التي تم ضخها في المشروع منذ بدايته.

300 منزل: تم إنجاز أعمال الإحلال والتجديد بها في وقت قياسي خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى يناير الجاري.

652 منزلاً: جاري العمل بها حالياً على قدم وساق للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية.

وفي لفتة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وجه المحافظ بتشكيل لجنة شعبية موسعة تضم ممثلين عن أهالي القرى، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الطبيعية، والوحدة المحلية بنصر النوبة؛ لبحث 30 حالة معلقة وفحص مدى استحقاقها للإدراج في المشروع بشفافية كاملة، مؤكداً على أهمية المشاركة المجتمعية في المعاينات الفنية.

وجه الدكتور إسماعيل كمال بمراجعة القرى التي شملتها مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمهيداً لتسليم المنازل المنتهية. كما تمت الموافقة على تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمعاينة المنازل الملاصقة للمساكن التي تم إحلالها، لضمان السلامة الإنشائية واعتماد التقارير الفنية بواسطة مديرية الإسكان.

حضر اللقاء: اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، واللواء أحمد سامي مدير عام مديرية الإسكان، والمهندس كمال الدين حسين مدير المشروع بمركز بحوث البناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بوزارة الإسكان والمحافظة.