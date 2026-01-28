تصوير – محمود بكار:

شهد اليوم السابع من فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا كثيفًا من الزوار، في مشهد أعاد أجواء اليوم الأول للمعرض، مع توافد الجماهير منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب، وسط حالة من الزخم الثقافي والحراك النشط داخل الأجنحة رغم الأجواء الباردة والرياح المحملة بالأتربة التي سادت على طقس اليوم.

ووثقت عدسات مصراوي لحظات دخول الزوار إلى مقر المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، إذ بدت الحركة النشطة والابتسامات المشرقة من الأسر والعائلات عند بوابات المعرض وداخل صالات العرض، مع تزايد الإقبال على دور النشر والفعاليات المصاحبة.

ويواصل المعرض تقديم برنامج ثقافي وفني متنوع، يشمل ندوات فكرية ولقاءات مفتوحة وحفلات توقيع كتب، إلى جانب فعاليات خاصة تحتفي بتاريخ الإبداع المصري، من بينها: الاحتفال بمرور 70 عامًا على تأميم قناة السويس و100 عام على بداية عصر التليفزيون، مع تسليط الضوء على الدراما المصرية ومدرسة التلاوة باعتبارهما جزءًا من الهوية الثقافية الوطنية.

وخصص المعرض، لأول مرة، قاعتين كبيرتين داخل صالة البيع لإقامة حفلات التوقيع ومناقشات الكتب فقط، استجابةً لمطالب الناشرين، في تجربة مستوحاة من كبرى المعارض الدولية، وتهدف إلى تعزيز التفاعل المباشر بين المؤلفين والجمهور، وهو ما انعكس بوضوح على حجم المشاركة والإقبال الجماهيري.

اقرأ أيضًا:

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

"الرئاسة للإخوان والحكومة للوفد".. السيد البدوي يكشف عرض السفيرة الأمريكية بعد 2011