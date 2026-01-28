كشف ملابسات حريق عوامة سياحية بأسوان وضبط مرتكب الواقعة

استرداد 485 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في الأقصر

تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة أول أسوان، من ضبط المتهم بإشعال النار فى عوامة تابعة لمطعم سياحي بكورنيش النيل مما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وكان اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسوان، الاثنين الماضى، بنشوب حريق فى عوامة تابعة لمطعم سياحي على كورنيش النيل، و دمر الحريق العوامة بالكامل، وامتدت النيران لمركب شراعى كان يرسو بالقرب من عوامة المطعم، وتم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بعد تفريغ الكاميرات بالمحلات المجاورة للمطعم، إلى قيام شخص بإشعال النيران فى عوامة المطعم مما أدى إلى اندلاع الحريق وتمكن رجال المباحث من تحديد هويته ومكانه وضبطه وتحويله للنيابة بعد تحرير المحضر اللازم.

