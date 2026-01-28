إعلان

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

كتب : مصراوي

09:00 ص 28/01/2026

تعبيرية

كتب - أحمد جمعة:
حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإجراءات والشروط لحصول المرضى على خدمات العلاج على نفقة الدولة، لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها وتوفير الرعاية الطبية بالمجان للفئات غير القادرة.

ووفق الوزارة، فإن الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة يقتضي من المواطن التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية"، وبعد ذلك يقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون تحمل المريض أي مشقة.

وتأتي الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.

ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

ويكون الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة بالرابط التالي، باستخدام الرقم القومي.. اضغط هنا

العلاج على نفقة الدولة العلاج المجاني قرار العلاج المجاني

